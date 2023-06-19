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19:48, 19 июня 2023Бывший СССР

На Украине захотели признать Белоруссию страной-агрессором

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о признании Белоруссии страной-агрессором

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Украина хочет признать Белоруссию страной-агрессором — соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил украинский парламентарий Ярослав Юрчишин в своем Telegram-канале.

«Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящих репараций Украине», — написал он. По словам депутата, нужно юридически признать Белоруссию страной-агрессором и доказать, «чтобы мир не сомневался», накладывая санкции.

На сайте Верховной Рады 16 июня действительно был зарегистрирован такой законопроект, однако его текст не представлен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытке украинского лидера Владимира Зеленского наладить дипломатический контакт с Минском. По словам политика, переговорный процесс проходил нормально, пока не вмешались США.

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    Алина Гончарова
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