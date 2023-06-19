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12:35, 19 июня 2023Культура

Вышел первый трейлер экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix опубликовал первый трейлер экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Компания Netflix опубликовала первый трейлер экранизации популярного мультсериала Nickelodeon 2005 года «Аватар: Легенда об Аанге». Видео появилось на официальном YouTube-канале стриминговой платформы.

В вышедшем промо-ролике экранизации показаны печати четырех стихий — воды, земли, огня и воздуха. Эмблемы Племени Воды, Царства Земли, Нации Огня и Воздушных кочевников изображены на разных ландшафтах, а музыка в ролике напоминает тему оригинального мультсериала.

Сюжет шоу повествует о приключениях десятилетнего мальчика по имени Аанг, который должен овладеть всеми четырьмя стихиями и восстановить баланс в мире.

Ранее студия Pixar опубликовала тизер-трейлер своего нового мультипликационного фильма «Элио».

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    Варвара Кошечкина
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