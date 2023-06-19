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11:53, 19 июня 2023Наука и техника

Определена перспективная область космоса для поиска инопланетян

В Институте SETI предположили возможность синхронизации внеземных сигналов со сверхновыми

Фото: Theo Vetter / Unsplash

Астрономы Вашингтонского университета, Института SETI, Йельского университета и Колледжа Смит предположили, что инопланетные цивилизации могут использовать вспышки сверхновых, чтобы привлечь к себе внимание. Это позволяет определить регионы космоса, перспективные с точки зрения поиска внеземных сигналов. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в журнале arXiv.

Сверхновая SN 2023ixf впервые обнаружена японскими астрономами 19 мая 2023 года. Она вспыхнула в галактике Вертушка, расположенной в направлении Большой Медведицы на расстоянии 21 миллиона световых лет. Сверхновая относится к типу II, то есть возникла в результате коллапса массивной звезды в восемь раз больше Солнца. Свет от вспышки может оставаться видимым от нескольких месяцев до нескольких лет.

Внеземные цивилизации потенциально могут использовать сверхновые для синхронизации сигналов, посылаемых в космос с целью установления контакта с другими цивилизациями. Вспышка, которая представляет интерес для наблюдений и привлекает внимание, увеличивает вероятность обнаружения сигналов, посылаемых из окрестных регионов космоса. Эти регионы образуют то, что исследователи назвали эллипсоидом SETI.

Форма эллипсоида определяется временными рамками, когда и инопланетяне, и исследователи на Земле смогут увидеть свет от взрыва, и включает около ста звезд. Команда ученых планирует изучать окрестности сверхновой раз в месяц в течение следующих нескольких месяцев.

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    Александр Еникеев
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