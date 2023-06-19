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13:35, 19 июня 2023Силовые структуры

Владельца кафе поместили под домашний арест после отравления россиян шаурмой

Суд отправил под домашний арест владельца кафе из-за отравления людей шаурмой в Приангарье

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

В Приангарье суд избрал меру пресечения владельцу кафе по уголовному делу об отравлении россиян шаурмой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

Фигурант дела отправлен под домашний арест до 13 августа, хотя следователь просил заключить его под стражу. 15 июня владельца кафе задержали в Братске после отравления 62 человек. Из них 29 человек, в том числе пятеро детей, были госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Кафе быстрого питания временно закрыто. Специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения в хранении продуктов и технологическом процессе приготовления блюд.

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    Любовь Ширижик
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