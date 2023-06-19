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18:56, 19 июня 2023Экономика

В России подорожал бензин

МТА: бензин на московских заправках подорожал за неделю на 20 копеек

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Средние цены на бензин всех марок на автозаправках российской столицы за неделю с 13 по 19 июня выросли примерно на 20 копеек. Об этом говорится в материалах Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным ассоциации, средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 19 копеек и составила 48,94 рубля, АИ-95 прибавил 21 копейку, подорожав до 54,26 рубля за литр. А стоимость того же объема бензина АИ-100 увеличилась на 22 копейки, до 64,73 рубля. Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 4 копейки, до 58,85 рубля.

Биржевые цены на АИ-95 растут с конца апреля. Рекорд с начала 2023 года был поставлен 21 апреля, когда стоимость тонны топлива выросла до 53,9 тысячи рублей, и с тех пор неоднократно обновлялся. 19 июня показатель составил 65 579 рублей, откатившись от взятой четырьмя днями ранее отметки в 67 385 рублей за тонну.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее направила девяти нефтяным компаниям письма с требованиями продавать на бирже больше бензина, чтобы сдерживать его подорожание. В ФАС связали рекордный рост цен на бензин с неудовлетворенным внутренним спросом на АИ-92 и АИ-95, который, в свою очередь, возник из-за снижения продаж топлива на бирже на 7,9 процента за последние пять месяцев.

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    Дмитрий Воронин
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