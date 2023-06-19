Власти опровергли информацию о похищении детей из Бердянска

Власти сообщили о прибытии детей из Бердянска в Чувашию на отдых в оздоровительные лагеря

Бывший мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о похищении детей из Бердянска, при этом власти Чувашии заявили, что дети прибыли в Россию на отдых в оздоровительных лагерях.

В публикации Федорова говорится, что россияне планируют вывезти из Бердянска в Запорожской области 300 украинских детей. Уточняется, что уже в Чувашскую республику были вывезены 48 детей. «Далее будут манипулировать ситуацией на бердянском направлении и держать детей в России как заложников», — заявил он.

О том, что около 300 детей из Бердянского района Запорожья приедут в Чувашию, 14 июня заявил глава республики Олег Николаев. Он уточнил, что дети отправятся на отдых в оздоровительные лагеря Чувашии. «Кроме того, директора школ приедут в Чувашию для изучения системы организации образовательного процесса, а 300 детей округа — для отдыха оздоровительных лагерях республики», — рассказал он.

В Telegram-канале «Образование Запорожской области» говорится, что в Чувашию приехали уже 47 детей. «На протяжении всего пути их сопровождали медики и детские психологи, представители Минобразования Чувашии. Сейчас ребята уже находятся в лагере "Бригантина". Они разместились в своих комнатах и отдыхают», — сообщили там. После окончания смены дети вернутся домой.

В конце апреля Николаев заявил, что власти Чувашии приняли решение взять под шефство Бердянский район Запорожской области. «У нас есть потенциал для реализации совместных проектов — торгово-экономических, научно-технических, социально-культурных, в том числе в части санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации», — отмечал он.

Сообщения о похищении детей из Бердянска получили распространение в украинских СМИ и Telegram-каналах, российские издания сообщили, что речь идет об отдыхе детей в оздоровительных лагерях.