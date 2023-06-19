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11:46, 19 июня 2023Ценности

Черные носки стали новым трендом

Российский стилист Александр Рогов назвал черные носки новым трендом

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал черные носки новым трендом в 2023 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Специалист объяснил, что данный предмет гардероба стал актуальным благодаря модным показам. Так, изделия были представлены в рамках шоу таких люксовых брендов, как Prada и Valentino, отметил эксперт. Кроме того, он сопроводил свое высказывание фотографиями манекенщиков, сочетавших указанные вещи с шортами, плащами, пиджаками, туфлями и лоферами.

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При этом в размещенной несколько дней назад в Telegram-канале публикации Рогов также появился в черных носках, назвав их особым шиком. «Кто-то еще сомневается в моей экспертности и чуйке?» — поинтересовался он впоследствии у подписчиков.

Ранее в июне российская стилистка Ольга Скорокосова назвала самые модные цвета одежды на лето 2023 года. Эксперт отметила, что в тренде окажутся малиновые предметы гардероба. Также она посоветовала выбирать изделия ярких красного, желтого, зеленого и голубого тонов, а также персикового, нежно-голубого и салатового.

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    Алина Гостева
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