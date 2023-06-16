Российская стилистка назвала самые модные цвета одежды на лето

Стилистка Ольга Скорокосова назвала одежду малинового и желтого цветов самой модной летом

Российская стилистка Ольга Скорокосова назвала самые модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

Эксперт отметила, что в тренде окажутся малиновые предметы гардероба, поскольку данный цвет был выбран Международным исследовательским институтом Pantone главным в текущем году. «Это [цвет] Viva Magenta. Можно использовать все малиновые оттенки», — заявила специалистка.

Также она посоветовала выбирать изделия ярких красного, желтого, зеленого и голубого тонов, а также персикового, нежно-голубого и салатового. В то же время актуальными останутся базовые оттенки, которые удачно сочетаются между собой. Среди них — светло-серый, фисташковый, капучино, кофе с молоком и синий, указала собеседница издания.

Ранее стилистка назвала россиянкам самые модные джинсы на лето. В текущем сезоне актуальными будут широкие прямые джинсы.