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10:44, 16 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные джинсы на лето

Стилистка Мария Абабкова назвала джинсы-карго и клеш самыми модными летом 2023 года

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на лето 2023 года. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!»

В текущем сезоне актуальными будут широкие прямые джинсы, отметила специалистка. По ее словам, данный фасон подходит любому типу фигуры. Кроме того, он удачно сочетается с различной одеждой и обувью, добавила собеседница издания.

В то же время эксперт включила в список трендов джинсы клеш, которые визуально удлиняют ноги, и брюки-карго из денима. Последние стали популярны в контексте возвращения моды на предметы гардероба начала 2000-х годов.

Ранее стилистка перечислила россиянкам модные наряды, которые можно носить в жаркую погоду. Чтобы составить комфортный и одновременно актуальный образ, эксперт посоветовала выбирать предметы гардероба пастельных оттенков.

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    Алина Гостева
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