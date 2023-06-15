Россиянкам перечислили модные наряды для жаркой погоды

Стилистка Лирия Холдина посоветовала носить белые и пастельные наряды в жаркую погоду

Стилистка и блогерша Лирия Холдина перечислила россиянкам модные наряды, которые можно носить в жаркую погоду. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Чтобы составить комфортный и одновременно актуальный образ, эксперт посоветовала выбирать предметы гардероба пастельных оттенков. По словам специалистки, они удачно сочетаются друг с другом и хуже поглощают тепло, чем вещи темных цветов.

В то же время собеседница издания посоветовала обратить внимание на белую одежду, которая окажется особенно актуальной в текущем сезоне. При этом стилистка отметила, что наряды следует составлять из данных изделий одного тона.

Кроме того, в список вошли предметы гардероба свободного кроя, например удлиненные костюмные шорты из хлопка со стрелкой или защипами в сочетании с льняной рубашкой, а также вещи из дорогих фактурных тканей, в том числе шелка.

Ранее стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам корректирующие недостатки фигуры модели купальников. По словам специалистки, скрыть выпирающий живот и растяжки поможет слитный вариант данного предмета гардероба из эластичной ткани. В то же время фасон с треугольными чашками привлечет внимание к зоне декольте и визуально удлинит шею и силуэт.