Россиянкам назвали скрывающие недостатки фигуры модели купальников

Стилистка Полли Рыжова: скрыть выпирающий живот и растяжки поможет слитный купальник

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам корректирующие недостатки фигуры модели купальников. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалистки, скрыть выпирающий живот и растяжки поможет слитный вариант данного предмета гардероба из эластичной ткани. В то же время фасон с треугольными чашками привлечет внимание к зоне декольте и визуально удлинит шею и силуэт, отметила эксперт.

«Модели с топом-бандо, где лиф имеет драпировки, сделают миниатюрную грудь пышнее. А актуальные ретрокупальники с плавками на высокой посадке скроют лишний объем в зоне живота», — добавила собеседница издания.

Ранее стилистка и историк моды Яна Демченко также назвала полным россиянкам подходящие купальники. Эксперт посоветовала обладательницам пышных форм приобретать однотонные изделия с широкими бретелями, акцент в которых сделан на области декольте.