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13:22, 15 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали скрывающие недостатки фигуры модели купальников

Стилистка Полли Рыжова: скрыть выпирающий живот и растяжки поможет слитный купальник
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Margot Pandone / Reuters

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам корректирующие недостатки фигуры модели купальников. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалистки, скрыть выпирающий живот и растяжки поможет слитный вариант данного предмета гардероба из эластичной ткани. В то же время фасон с треугольными чашками привлечет внимание к зоне декольте и визуально удлинит шею и силуэт, отметила эксперт.

«Модели с топом-бандо, где лиф имеет драпировки, сделают миниатюрную грудь пышнее. А актуальные ретрокупальники с плавками на высокой посадке скроют лишний объем в зоне живота», — добавила собеседница издания.

Ранее стилистка и историк моды Яна Демченко также назвала полным россиянкам подходящие купальники. Эксперт посоветовала обладательницам пышных форм приобретать однотонные изделия с широкими бретелями, акцент в которых сделан на области декольте.

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    Алина Гостева
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