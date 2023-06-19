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16:11, 19 июня 2023Россия

Единственная в России старшеклассница набрала 300 баллов на ЕГЭ в 2023 году

Выпускница Вологодского лицея Олеся Блинова сдала ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Олеся Блинова, выпускница Вологодского многопрофильного лицея, единственная в России сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов по трем предметам, сообщается на портале «35 Медиа».

Старшеклассница набрала по 100 баллов по русскому языку, химии и математике профильного уровня.

Также 100 баллов набрали 16 участников ЕГЭ по химии, 19 — по русскому языку, шесть человек — по литературе, пять учащихся — по математике профильного уровня. Экзамен по географии сдавали 82 человека, из них результат от 81 до 100 баллов получили семеро, разъяснил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

По его словам, высочайший уровень подготовки продемонстрировала и Ирина Арсланова из Великого Устюга. Ей удалось набрать по 100 баллов на тестированиях по русскому языку и химии.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что новая форма экзамена появится, когда ЕГЭ себя изживет.

Он заверил, что модель ЕГЭ рабочая и постоянно совершенствуется. Кроме того, глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул объективность подобной формы проверки знаний.

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    Анна Щербакова
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