Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: новая форма экзамена появится, когда ЕГЭ себя изживет

Новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда Единый государственный экзамен (ЕГЭ) себя изживет. Такое условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что в настоящее время ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов. На данный момент, продолжил Музаев, модель ЕГЭ рабочая и постоянно совершенствуется.

«Как она себя изживет, конечно, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем», — сказал глава Рособрнадзора.

В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул объективность ЕГЭ, а также сообщил, что кардинальных изменений в государственном экзамене на грядущий год не планируется.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, высказываясь об отмене ЕГЭ, заявил, что этот вопрос требует серьезного обсуждения. Глава кабмина назвал ЕГЭ мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступать в ведущие университеты страны.

В России «обсуждается и будет обсуждаться» отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло, заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена.