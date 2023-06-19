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12:48, 19 июня 2023Россия

Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: новая форма экзамена появится, когда ЕГЭ себя изживет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новая форма выпускного экзамена появится тогда, когда Единый государственный экзамен (ЕГЭ) себя изживет. Такое условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что в настоящее время ни в одной стране мира нет другого подхода оценки знаний учеников, кроме экзаменов. На данный момент, продолжил Музаев, модель ЕГЭ рабочая и постоянно совершенствуется.

«Как она себя изживет, конечно, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем», — сказал глава Рособрнадзора.

В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул объективность ЕГЭ, а также сообщил, что кардинальных изменений в государственном экзамене на грядущий год не планируется.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, высказываясь об отмене ЕГЭ, заявил, что этот вопрос требует серьезного обсуждения. Глава кабмина назвал ЕГЭ мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступать в ведущие университеты страны.

В России «обсуждается и будет обсуждаться» отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло, заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена.

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    Никита Абрамов
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