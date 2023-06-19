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08:31, 19 июня 2023Россия

Стало известно о погибшей при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Shot: жительница белгородского города Валуйки погибла при обстреле со стороны ВСУ

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жительница города Валуйки Белгородской области погибла при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Кроме того, по информации издания, в результате атаки в приграничном российском регионе пострадали семь человек, включая ребенка.

У пострадавших мужчин диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. Также у двух женщин были выявлены осколочные ранения, у одной — контузия.

Состояние всех граждан оценивается как средней степени тяжести.

Об обстреле Валуек стало известно утром 19 июня. Первоначально информация появилась в социальных сетях — жители города также выложили снимки повреждений и заявили, что вынуждены прятаться от обстрела в подвалах.

Впоследствии информацию об атаке на Валуйский городской округ подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    Анна Щербакова
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