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01:01, 19 июня 2023Ценности

Блогерша снялась топлес назло назвавшему ее грудь обвисшей бывшему избраннику

Блогерша Белла Дэвис снялась топлес назло назвавшему ее грудь обвисшей бывшему избраннику

Кадр: @isabelladavis6

Блогерша Белла Дэвис из Австралии снялась топлес назло назвавшему ее грудь обвисшей бывшему избраннику. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 259 тысяч подписчиков.

На размещенном снимке девушка позировала без одежды, демонстрируя особенности фигуры, включая асимметрию и растяжки на бюсте. При этом она рассказала, что ранее неоднократно получала негативные комментарии насчет своей внешности.

«Бывший партнер однажды заявил, что мне следует уменьшить грудь, потому что она обвисла и больше не привлекательна. (...) Несколько лет назад мне сказали, что растяжки на бюсте приемлемы, только если у тебя есть дети. Мне промыли мозги», — отметила инфлюэнсерша.

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Впоследствии австралийка под давлением окружающих задумалась о коррекции тела, но в итоге отказалась от данной идеи. «Я была убеждена, что мне нужно изменить себя, чтобы стать "достойной" в глазах общества. Однако я этого не сделала, потому что любая грудь — хорошая. Хочу, чтобы вы знали, что не нужно менять себя в угоду другим», — обратилась к подписчикам девушка.

Ранее в июне блогерша Лара (фамилия неизвестна) с никнеймом @thatlarax из Хорватии показала внешность без косметики после расставания с возлюбленным. Вначале на размещенных кадрах девушка позировала с контрастным макияжем на лице. Затем она продемонстрировала свой естественный внешний вид с веснушками на коже.

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    Алина Гостева
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