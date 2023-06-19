Блогерша снялась топлес назло назвавшему ее грудь обвисшей бывшему избраннику

Блогерша Белла Дэвис снялась топлес назло назвавшему ее грудь обвисшей бывшему избраннику

Блогерша Белла Дэвис из Австралии снялась топлес назло назвавшему ее грудь обвисшей бывшему избраннику. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 259 тысяч подписчиков.

На размещенном снимке девушка позировала без одежды, демонстрируя особенности фигуры, включая асимметрию и растяжки на бюсте. При этом она рассказала, что ранее неоднократно получала негативные комментарии насчет своей внешности.

«Бывший партнер однажды заявил, что мне следует уменьшить грудь, потому что она обвисла и больше не привлекательна. (...) Несколько лет назад мне сказали, что растяжки на бюсте приемлемы, только если у тебя есть дети. Мне промыли мозги», — отметила инфлюэнсерша.

Впоследствии австралийка под давлением окружающих задумалась о коррекции тела, но в итоге отказалась от данной идеи. «Я была убеждена, что мне нужно изменить себя, чтобы стать "достойной" в глазах общества. Однако я этого не сделала, потому что любая грудь — хорошая. Хочу, чтобы вы знали, что не нужно менять себя в угоду другим», — обратилась к подписчикам девушка.

Ранее в июне блогерша Лара (фамилия неизвестна) с никнеймом @thatlarax из Хорватии показала внешность без косметики после расставания с возлюбленным. Вначале на размещенных кадрах девушка позировала с контрастным макияжем на лице. Затем она продемонстрировала свой естественный внешний вид с веснушками на коже.