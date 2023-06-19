Нарышкин назвал украинцев пушечным мясом для западных элит

Глава СВР Нарышкин: украинцы являются пушечным мясом для западных элит

В понимании западных элит украинцы являются пушечным мясом, которое нужно лишь для того, чтобы использовать без риска для жизни американских и британских военных. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

«Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов. В оптике англосакской элиты украинцы являются пушечным мясом, которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», — полагает глава СВР.

По его словам, «англосаксы в лице США и Великобритании даже согласны на превращение Украины в черную дыру Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией», а Киев является пешкой в этой геополитической игре, нацеленной на стратегическое поражение России.

Ранее Нарышкин заявил, что потеря большого числа прошедших подготовку НАТО украинских военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом глава СВР указал на то, что, по ряду оценок западных аналитиков, под угрозой может оказаться и украинская государственность в целом.