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14:46, 19 июня 2023Бывший СССР

Нарышкин рассказал о предполагаемой угрозе украинской государственности

Глава СВР Нарышкин: гибель большого числа бойцов ВСУ угрожает украинской государственности

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Гибель большого числа прошедших подготовку НАТО украинских военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал в интервью «Российской газете».

По его мнению, подобная ситуация «негативно отразится на устойчивости режима [президента Украины Владимира] Зеленского». При этом глава СВР указал на то, что, по ряду оценок западных аналитиков, под угрозой может оказаться и украинская государственность в целом.

В интервью Нарышкин также отметил, что многие западные военные эксперты сомневаются в достижимости целей контрнаступления ВСУ. «Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые», — добавил он.

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    Алевтина Запольская
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