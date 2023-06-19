Нарышкин рассказал о сомнении Запада в успехе контрнаступления ВСУ
Глава СВР Нарышкин: на Западе многие считают недостижимыми цели контрнаступления ВСУ
Многие западные аналитики сомневаются в достижимости целей контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые», — сказал Нарышкин.
Он добавил, что авторитетные представители спецслужб и военных ведомств западных стран допускают, что контрнаступление ВСУ может привести к противоположным результатам.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше половины личного состава при контрнаступлении на южнодонецком направлении.