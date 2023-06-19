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14:20, 19 июня 2023Бывший СССР

Нарышкин рассказал о сомнении Запада в успехе контрнаступления ВСУ

Глава СВР Нарышкин: на Западе многие считают недостижимыми цели контрнаступления ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Многие западные аналитики сомневаются в достижимости целей контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что авторитетные представители спецслужб и военных ведомств западных стран допускают, что контрнаступление ВСУ может привести к противоположным результатам.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше половины личного состава при контрнаступлении на южнодонецком направлении.

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    Алевтина Запольская
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