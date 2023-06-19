Китайцы массово устремились в Москву

Туристический поток из Китая в Москву в 2023 году увеличился в пять раз

Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал 2023 года увеличился в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О том, что китайцы массово устремились в российскую столицу, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Евгений Козлов, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам Козлова, за этот период столицу России посетили свыше 25 тысяч граждан КНР. При этом 30 процентов из них приезжали в Москву с целью туризма или с частной целью, а более 40 процентов гостей приходилось на бизнес-путешествия.

«Мы всегда рады приветствовать китайских туристов в Москве, учитывая, что наш город является одним из популярных направлений для путешественников из этой страны», — добавил Козлов.

Ранее в июне стало известно, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут вновь начаться в июле. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!».