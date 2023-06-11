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15:56, 11 июня 2023Путешествия

Стало известно о возможном начале безвизовых групповых турпоездок в одну страну

Стало известно о возможном возобновлении безвизовых групповых турпоездок в Китай с июля
СюжетПандемия в России

Фото: Andy Wong / Reuters

Безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут вновь начаться в июле. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!», его слова приводит ТАСС.

Министр рассказал, что российская сторона ожидает, что в июне текущего года китайские представители предоставят перечень уполномоченных туроператоров. Известно, что Министерство иностранных дел России уже направило аналогичные списки.

«От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень, МИД России все перечни свои туда направил. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим в июле», — отметил Решетников во время встречи с представителями туристического бизнеса в рамках форума.

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Решетников добавил, что Россия намерена в ближайшее время возобновить групповой безвизовый туристический обмен с Ираном. Москва уже получила список туроператоров от иностранного государства и вскоре, пройдя «последние бюрократические этапы», направит свой.

20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Согласно ему, организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнее государство по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.

В апреле директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что Россия и Китай готовят новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек и увеличение срока их безвизового пребывания с 15 дней до 21 дня.

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    Полина Кислицына
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