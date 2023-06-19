Пьяный украинец избил в Чехии женщину из-за сигареты

Krimi-Plzen: в Чехии пьяный украинец избил двух человек из-за отказа дать сигарету

В чешском городе Пльзень пьяный украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил двух человек за отказ дать сигарету. Об этом сообщает портал Krimi-Plzen.

Инцидент произошел в субботу, 17 июня, около 21:00 по местному времени. По данным издания, женщина отдыхала в парке, когда к ней подошел гражданин Украины и попросил сигарету. На отказ он стал обзывать ее на украинском языке и пинать ногами. Когда знакомый женщины решил вступиться за нее, украинец повалил его на землю и ударил кулаком в лицо, говорится в статье.

Проходящая мимо женщина, ставшая свидетельницей конфликта, стала кричать на нападавшего и требовать прекратить драку. Она также позвонила супругу, который находился неподалеку, и вызвала полицию.

Ранее гражданин Украины, раздевшийся до трусов, избил двух сотрудников правоохранительных органов Вены после ссоры с соседями.