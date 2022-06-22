Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полуголый украинец избил двух полицейских в Вене

Полуголый гражданин Украины избил двух полицейских в Вене после ссоры с соседями

Фото: Shutterstock

Гражданин Украины, раздевшийся до трусов, избил двух сотрудников правоохранительных органов Вены после ссоры с соседями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление венской полиции.

Вечером 21 июня в дежурную часть поступил звонок очевидца, который рассказал о ссоре в холле студенческого общежития на северо-западе Вены. Полицейские прибыли на место и обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который агрессивно себя вел. Затем он разделся до трусов и демонстративно сломал лежавший рядом пылесос.

Хотя полицейские пытались успокоить мужчину, он продолжал спорить, а затем принялся наносить правоохранителям удары руками и ногами. Несмотря на сопротивление, украинца в итоге смогли задержать. С полицейскими, которые участвовали в задержании, все в порядке.

28 мая в Вене мужчины, вышедшие из внедорожников с украинскими номерами, избили двоих водителей такси. После драки нарушители скрылись с места преступления. Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп потребовал выслать нарушителей из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Подростка осудят за рассылку 32 писем о «минировании» в 12 регионах России
Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа
Алиханов назвал целенаправленной политикой ограничение транзита в Калининград
Стоимость жилья в новых районах Москвы побила исторический рекорд
Назван способ избежать панических атак в самолете
Во Франции начали расследование против госсекретаря после жалоб на изнасилования
Стало известно о требованиях Украины не давать Грузии статус кандидата в ЕС
Врач назвал неожиданное последствие препаратов от диабета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.