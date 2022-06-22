Полуголый украинец избил двух полицейских в Вене

Полуголый гражданин Украины избил двух полицейских в Вене после ссоры с соседями

Гражданин Украины, раздевшийся до трусов, избил двух сотрудников правоохранительных органов Вены после ссоры с соседями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление венской полиции.

Вечером 21 июня в дежурную часть поступил звонок очевидца, который рассказал о ссоре в холле студенческого общежития на северо-западе Вены. Полицейские прибыли на место и обнаружили 26-летнего гражданина Украины, который агрессивно себя вел. Затем он разделся до трусов и демонстративно сломал лежавший рядом пылесос.

Хотя полицейские пытались успокоить мужчину, он продолжал спорить, а затем принялся наносить правоохранителям удары руками и ногами. Несмотря на сопротивление, украинца в итоге смогли задержать. С полицейскими, которые участвовали в задержании, все в порядке.

28 мая в Вене мужчины, вышедшие из внедорожников с украинскими номерами, избили двоих водителей такси. После драки нарушители скрылись с места преступления. Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп потребовал выслать нарушителей из страны.