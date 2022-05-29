В Австрии потребовали выслать устроивших драку мужчин на авто с номерами Украины

Австрийский политик Непп призвал выслать мужчин на авто с номерами Украины за драку в Вене

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп потребовал выслать из страны мужчин на автомобилях с номерами Украины, которые устроили драку и избили таксистов в Вене. Заявление приводит РИА Новости со ссылкой на его Twitter.

«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» — призвал политик.

Он также назвал подозреваемых зачинщиков конфликта «преступниками-дезертирами».

28 мая сообщалось, что в Вене мужчины, вышедшие из внедорожников с украинскими номерами, избили двоих водителей такси. После драки нарушители скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает австрийская полиция.