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В Австрии мужчины на внедорожниках с украинскими номерами избили двоих таксистов

В Вене мужчины на внедорожниках с украинскими номерами избили двоих австрийских таксистов

Фото: Shutterstock

В Вене мужчины, вышедшие из внедорожников с украинскими номерами, избили двоих водителей такси. Об этом сообщает издание Heute.

По последним сведениям, 23 мая возле отеля «Бристоль» неизвестные на автомобилях BMW X5 и Toyota Land Cruiser перекрыли проезд и встали на остановке такси, после чего местные водители сделали им замечание. Из-за этого злоумышленники сначала стали ругаться и плевать на машины оппонентов, а затем набросились на них. Позже 47-летнего потерпевшего обнаружили на улице без сознания и госпитализировали с тяжелой травмой головы.

После драки нарушители скрылись с места преступления. Сейчас их разыскивает австрийская полиция.

Ранее сообщалось, что в Тюмени украинцы в крови выкрикивали лозунги националистов в российском «Макдоналдсе».

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Елизавета Новикова
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