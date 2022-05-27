Украинцы в крови выкрикивали лозунги националистов в российском «Макдоналдсе»

В тюменском «Макдоналдсе» украинцы выкрикивали лозунги националистов и призывали к драке

Между посетителями тюменского «Макдоналдса» едва не произошла драка после того, как в ресторан зашли двое граждан Украины и начали выкрикивать лозунги националистской организации «УНА-УНСО» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом изданию «Мегатюмень» рассказал очевидец.

Инцидент произошел вечером 26 мая. По словам свидетеля, мужчины провоцировали остальных посетителей «Макдоналдса» на драку. «Зашли они при этом все в крови, сказали, что у них уже был конфликт с другими людьми. Якобы те закричали "Слава России!", и после этого они их побили», — рассказал он.

После того, как очевидец попросил мужчин не кричать, один из хулиганов подошел к нему, продемонстрировал набитую на груди свастику и заявил: «Мы мирных жителей не трогали, мы убивали только русских».

По словам очевидца, драки удалось избежать. Одна из посетительниц ресторана вызвала полицию, после чего нарушители убежали.

Это не первый случай конфликта из-за лозунгов националистов в тюменском «Макдоналдсе». Ранее в апреле посетители ресторана избили россиянина, скандировавшего «Слава Украине». Сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, которая задержала кричавшего лозунги молодого человека.