В сибирском «Макдоналдсе» избили скандировавшего «Слава Украине» россиянина

В тюменском «Макдоналдсе» избили мужчину, кричавшего лозунги украинских националистов

Посетители «Макдоналдса» в Тюмени избили россиянина, который выкрикивал лозунги украинских националистов. Об этом сообщает «Вслух.ру».

По информации издания, инцидент произошел ночью 9 апреля. Драка началась после того, как один из посетителей сибирского «Макдоналдса» начал скандировать лозунг «Слава Украине». Очевидцам это не понравилось, и они решили силой остановить мужчину. Сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, которая задержала кричавшего лозунги молодого человека.

На задержанного был составлен протокол за публичную пропаганду националистических организаций «УНА-УНСО» и «Правый сектор» (запрещенные в России экстремистские организации). По данным издания, Центральный районный суд Тюмени арестовал мужчину на 14 суток.

8 марта сеть ресторанов «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. При этом в некоторых регионах кафе продолжили работать по франшизе. По информации на 18 марта, в Москве были открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжили работу в Сибири.