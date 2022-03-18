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Названы работающие «Макдоналдсы» в Москве

В «Макдоналдс» рассказали об открытых кафе в аэропортах Москвы и на Ленинградском вокзале

Фото: Shutterstock

В Москве продолжают работу рестораны «Макдоналдс» в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Также открыты окна «МакЭкспресс» возле некоторых станций метро. Работающие заведения «Ленте.ру» назвали в пресс-службе компании.

Работающие в Москве рестораны «Макдоналдс» открыты по франшизе, рассказали в компании.

Согласно «Яндекс.Картам», на данный момент открыты рестораны «Макдоналдс» в терминалах C и D аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово и на втором этаже Ленинградского вокзала. Также работают порядка двадцати окон «МакЭкспресс», в том числе в подмосковных Королеве, Одинцове и Красногорске. «Макдоналдс» в аэропорту Внуково отмечен как закрытый.

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Ранее появилась информация об открытом ресторане «Макдоналдс» в Санкт Петербурге. В пресс-службе компании «Ленте.ру» уточнили, что он относится к франчайзи.

Кроме того, 25 «Макдоналдсов» продолжают работу в Сибири. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.

14 марта сеть ресторанов «Макдоналдс» приостановила работу в России из-за ситуации на Украине. Сразу после этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе. В сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

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Константин Лысяков
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