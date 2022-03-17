В российском городе нашли работающий «Макдоналдс»

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале нашли работающий ресторан «Макдоналдс»

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале нашли открытый «Макдоналдс», продолжающий работу, несмотря на приостановку деятельности компании в России. Эту информацию в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил сотрудник ресторана.

Он сообщил, что открытый «Макдоналдс» работает не по франшизе. Собеседник отметил, что ограничений в предлагаемом ассортименте нет. Кроме того, посетителям доступно полное меню «МакКафе».

Сотрудник ресторана подчеркнул, что данный «Макдоналдс» «пока продолжает работать». По его словам, на момент разговора у касс собралась очередь из посетителей.

«Лента.ру» позвонила в пресс-службу компании, но там не ответили.

Фотографии работающего ресторана опубликовал Telegram-канал издания «Фонтанка». На них видно, что в ресторане свободны все кассы, а в очередях к терминалам заказа стоят меньше десятка человек. В зале есть пустые столики.

14 марта сеть ресторанов «Макдоналдс» приостановила работу в России из-за ситуации на Украине. Сразу после этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе. В сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

При этом в Сибири обнаружили 25 «Макдоналдсов», которые не планируют прекращать работу. Все они работают по франшизе под управлением российской компании.

Ранее в России подали заявку на товарный знак «Дядя Ваня», который собирается заменить «Макдоналдс». Его логотип представляет из себя «В» на красном фоне и напоминает эмблему американской сети ресторанов.