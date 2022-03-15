Перечислены регионы России с работающими «Макдоналдсами»

В Сибири продолжили работу 25 ресторанов по франчайзи «Макдоналдс»

Двадцать пять ресторанов быстрого питания франчайзи «Макдональдс» продолжили работу в регионах Сибири. Их перечислили в компании «ГиД», управляющей предприятиями, передает ТАСС.

Работающие рестораны находятся в Республике Алтай, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, в Алтайском и Красноярском краях.

В пресс-службе «ГиД» отметили, что сотрудники работают без изменений. В компании подчеркнули, что не собираются создавать новый бренд и продолжат работать под прежним названием.

14 марта сеть ресторанов «Макдональдс» приостановила работу в России из-за ситуации на Украине. По данным ТАСС, рестораны вновь откроются через полтора месяца.

Ранее в России обнаружили несколько ресторанов «Макдональдс», продолжающих работу. В сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов. «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.