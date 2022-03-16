В России подали заявку на товарный знак на замену «Макдоналдс»

Роспатент принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену «Макдоналдс»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену «Макдоналдс». Соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства.

Логотип состоит из кириллической буквы «В» на красном фоне. При этом часть буквы схожа с «золотыми арками» американской сети ресторанов быстрого питания, повернутыми на 90 градусов.

Сейчас заявка проходит формальную экспертизу.

О приостановке деятельности в России «Макдоналдс» объявил 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать о судьбе «Макдоналдс» в России. По его мнению, россиян вполне могут достойно обслужить рестораны «У дяди Вани».

Конкуренты «Макдоналдс» в области быстрого питания Burger King и KFC также объявили об изменении характера работы в России. Первая сеть остановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказалась от планов по инвестициям. Владелец второй, компания Yum! Brands приостановила работу всех 70 ресторанов KFC, которые работают не по франшизе.