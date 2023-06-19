В налоге на богатство нашли способ спасти человечество

Экономисты предложили ввести налог для богатых ради спасения от изменения климата

Группа экономистов нашла способ спасти человечество от проблемы изменения климата с помощью налога на богатство. Полученные средства предложили направить на компенсацию ущерба от глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.

Более 100 ведущих экономистов со всего мира призвали компенсировать вред, который наносится бедным слоям населения из-за глобального потепления. Они обратились с письмом к мировым лидерам и призвали ввести для богатых людей налог в размере 1,5 процента на повышение температуры в 1,5 градуса Цельсия.

Согласно подсчетам, налог в 2 процента принесет дополнительно около 2,5 триллиона долларов в год. «Нам нужно гораздо больше денег от государств, чтобы обеспечить действительно справедливый переход. Богатые страны должны выплатить свой климатический долг, а не быть волком в овечьей шкуре, используя климатическое финансирование для продвижения своих интересов», — заявил экоактивист Алекс Ленферна.

В 2022 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны облагать налогом компании, которые работают на ископаемом топливе и тем самым загрязняют планету.