Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:56, 19 июня 2023Россия

Иммунолог рассказал о связанном с COVID-19 росте онкозаболеваний

ТСН24: иммунолог Болибок заявил о росте онкологии и сосудистых заболеваний из-за COVID-19

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил о продолжающейся угрозе COVID-19 в России. Об этом он рассказал ТСН24.

Врач объяснил, что сейчас обострена проблема постковида, когда после перенесенной болезни у пациентов возникают другие заболевания. По его словам, в 2-2,5 раза увеличилось число сосудистых и аутоиммунных заболеваний, а также онкологии.

Болибок отметил, что СМИ стали меньше внимания уделять коронавирусу, однако это не значит, что инфекция перестала быть опасной. «Люди заболевают, людей госпитализируют и люди продолжают умирать», — посетовал он.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине предложили погасить госдолг замороженными активами России. Сколько Киев должен кредиторам?
    Полковник оценил длительность украинского наступления
    Город в Белгородской области оказался под обстрелом
    Пластический хирург занялся сексом с тремя пациентками и лишился профессии
    Сексолог перечислил неочевидные интимные страхи женщин
    Названы регионы России с наибольшим количеством незаконных свалок
    В МИД заявили о размещении военных ВСУ у границы с Белоруссией
    Иммунолог рассказал о связанном с COVID-19 росте онкозаболеваний
    Военкор сообщил о резком увеличении числа случаев сдачи в плен солдат ВСУ
    Москвичам пообещали 30 градусов тепла
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.