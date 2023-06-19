Иммунолог рассказал о связанном с COVID-19 росте онкозаболеваний

ТСН24: иммунолог Болибок заявил о росте онкологии и сосудистых заболеваний из-за COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил о продолжающейся угрозе COVID-19 в России. Об этом он рассказал ТСН24.

Врач объяснил, что сейчас обострена проблема постковида, когда после перенесенной болезни у пациентов возникают другие заболевания. По его словам, в 2-2,5 раза увеличилось число сосудистых и аутоиммунных заболеваний, а также онкологии.

Болибок отметил, что СМИ стали меньше внимания уделять коронавирусу, однако это не значит, что инфекция перестала быть опасной. «Люди заболевают, людей госпитализируют и люди продолжают умирать», — посетовал он.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19.