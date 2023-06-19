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10:20, 19 июня 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

ГУ МЧС России по Крыму: на полуострове объявили штормовое предупреждение 19 июня

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение 19 июня. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидаются сильные ливни, град, грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Отмечается, что в подобных условиях высока вероятность нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобилей на дорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны подтопления территорий.

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Более того, спасатели подчеркивают, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — говорится в сообщении.

Ранее россиянам перечислили наиболее востребованные гостиницы высокого уровня в Крыму. В топ-5 отелей для богачей, которые бронируют чаще всего, вошли четырехзвездочные Yalta Intourist, Palmira Palace и Foros Wellness & Park, а также пятизвездочные Riviera Sunrise Resort & SPA и бутик-отель «Вилла Елена».

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    Фариза Бацазова
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