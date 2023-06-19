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13:18, 19 июня 2023Россия

В российском регионе три сестры совершили самоубийство

Baza: в Кабардино-Балкарии три сестры совершили самоубийство

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии три женщины совершили самоубийство. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Тела трех погибших сестер нашли в горящей машине. По словам их брата, за час до случившегося они предупредили его о самоубийстве. После этого связь с ними оборвалась.

Тела женщин нашли неподалеку от автотрассы «Чегем Второй — Булунгу». На место выехали сотрудники экстренных служб. Погибшим россиянкам было 42, 43 и 48 лет.

Позже стало известно, что за четыре дня до этого с собой покончила четвертая сестра.

Ранее в Челябинске тело женщины нашли на берегу водохранилища. Россиянку без признаков жизни обнаружили местные жители. По предварительной версии, она совершила самоубийство.

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    Алан Босиков
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