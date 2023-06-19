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15:42, 19 июня 2023Силовые структуры

Китаец попытался вывезти из России контрабанду деликатеса под одеждой

ФТС: на Дальнем Востоке задержан китаец с контрабандой сушеного трепанга под одеждой

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

На Дальнем Востоке таможенники возбудили административное дело в отношении гражданина Китай. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.

По данным ведомства, иностранец попался во время прохождения пункта пропуска Полтавка. Мужчина заметно нервничал. Как выяснилось, причиной этого являлись три килограмма сушеного трепанга (морские огурцы), которые китаец примотал к себе скотчем, надеясь вывезти деликатес под одеждой.

Гражданин КНР заверял, что это подарок от хорошего друга из России. Вывозить гостинцы подобным образом он решился, поскольку знал, что трепанг запрещен к вывозу из страны.

В декабре 2021 года ФСБ показала изъятые у браконьеров на Дальнем Востоке мешки с морским деликатесом на 400 миллионов рублей.

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    Владимир Седов
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