Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:34, 19 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о наказании за одуванчики на даче

Юрист Коломийцев: за одуванчики на даче россиян могут оштрафовать на 50 тысяч рублей

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

За слишком большое число одуванчиков и других сорняков на участке дачников могут оштрафовать. О рисках быть наказанными россиян предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишут «Аргументы и Факты».

Специалист уточнил, что беспокоиться стоит только тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, сорняки не должны занимать у них более 25 процентов площади участка. В противном случае нарушителей могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

«А вот если земля предназначена только, например, для ведения индивидуального садоводства и огородничества или индивидуального жилищного строительства и в перечень земель сельскохозяйственного назначения не включена, то никакого наказания для владельцев таких участков в этом плане законодательством не предусмотрено», — пояснил Коломийцев и добавил, что владельцам таких участков не стоит бояться одуванчиков.

Ранее россиян предупредили о риске попасть под суд или получить штраф за деревья на даче. Согласно действующим правилам, посадить дерево или кустарник нельзя ближе, чем в 50 и 70 сантиметрах от края дорожки соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Названы причины роста доллара
    Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте
    В Европе признали усиление зависимости ЕС от НАТО
    Экономист описал будущее курса рубля
    Найден район Москвы с квартирами за 2,3 миллиона рублей
    Дагестанку выселили из квартиры после прогулки в шортах и ссоры с бойцом ММА
    У россиян появились новые способы попасть в Европу
    Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» за дискредитацию ВС России
    Названо условие окончания конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.