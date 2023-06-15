Россиян предупредили о риске попасть под суд за деревья на даче

Юрист Кудерко: за неправильно посаженные на даче деревья россияне могут попасть под суд

За неправильно посаженные деревья на участке российские дачники могут попасть под суд и быть оштрафованными. О возможных рисках садоводов предупредила юрист Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Согласно действующим правилам, посадить дерево или кустарник нельзя ближе, чем в 50 и 70 сантиметрах от края дорожки соответственно. Кроме того, куст должен быть дальше, чем в полутора метрах от стены жилого дома, а дерево — дальше, чем в трех метрах.

«Крупномерные деревья вдоль газопровода, водопровода или кабельной линии не могут быть ближе, чем за два метра от трубы, даже если сети проходят транзитом через участок или снабжают только один участок», — уточнила Кудерко. Вдоль забора растения сажать также нельзя. Ближайшее к ограждению дерево должно находиться на расстоянии трех метров, а кустарник — не менее одного метра.

Юрист предупредила, что за выращивание на участке некоторых видов деревьев соседи могут подать иск в суд. К таким, например, относится тополь — его пух может переносить аллергены и способствовать произвольному засеванию находящихся рядом участков. Другой распространенной причиной для обращения в суд является посадка дерева, которое отбрасывает тень на соседнюю дачу.

Штрафы предусмотрены и за вырубку деревьев на загородном участке. «Самовольная порубка деревьев чревата серьезной ответственностью от трех до пяти тысяч рублей, а при рубке особо ценных пород штраф будет рассчитан отдельно по специальной формуле», — разъяснила Кудерко. Прежде чем уничтожить дерево, нужно получить у администрации СНТ порубочный билет, рассказала юрист.

Ранее дачников предупредили о наказании за неправильный колодец на участке. По словам экспертов, глубина подземного сооружения не должна превышать пять метров, а ежедневно из него можно выкачивать не более 100 кубометров воды. В противном случае собственника дачи оштрафуют на сумму от 3000 до 5000 рублей.