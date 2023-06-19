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17:30, 19 июня 2023Силовые структуры

Подполковник российской полиции попался на взятке в виде коттеджа

В Саратове главу отдела по борьбе с коррупцией заподозрили во взятке в виде коттеджа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Саратове подполковника российской полиции заподозрили в коррупции. Об этом в понедельник, 19 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, подозреваемый ранее возглавлял городской отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями, главой одной из компаний ему была предложена взятка за прекращение проверки в виде коттеджа площадью 126 квадратных метров и участком в восемь соток. Подполковник оформил подарок на своего отца. Стоимость дома оценивается в три с половиной миллиона рублей.

Ранее в Ставрополе бывшего инспектора ГИБДД заподозрили в получении взятки в миллион рублей.

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    Владимир Седов
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