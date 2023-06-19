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00:48, 19 июня 2023Россия

Названы регионы с лучшими доходами населения

РИА Новости: ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения

Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Ненецкий (НАО) автономные округа и Москва оказались лидерами рейтинга регионов России по доходам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Первое место занял ЯНАО, на втором — еще один северный нефтегазовый регион — НАО, а на третьем место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров расположилась Москва с результатом. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ. На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия.

Отмечается, что в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг.

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    Екатерина Подвигина
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