ФСБ предотвратила серию терактов против руководителей Запорожья

ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожья по заказу ГУР МО Украины

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против руководителей Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Диверсии против руководителей региона и сотрудников правоохранительных органов готовились по заказу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Попытка совершения терактов была пресечена российскими спецслужбами в результате проведения оперативной игры.

ФСБ установила сотрудника ГУР, руководившего завербованными жителями Запорожья, и исполнителя диверсий. Задержан его пособник. Также силовики изъяли у него средства совершения терактов и выявили каналы агентурной связи и финансирования.

Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.