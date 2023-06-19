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09:08, 19 июня 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила серию терактов против руководителей Запорожья

ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожья по заказу ГУР МО Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против руководителей Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Диверсии против руководителей региона и сотрудников правоохранительных органов готовились по заказу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Попытка совершения терактов была пресечена российскими спецслужбами в результате проведения оперативной игры.

ФСБ установила сотрудника ГУР, руководившего завербованными жителями Запорожья, и исполнителя диверсий. Задержан его пособник. Также силовики изъяли у него средства совершения терактов и выявили каналы агентурной связи и финансирования.

Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.

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    Любовь Ширижик
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