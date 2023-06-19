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21:49, 19 июня 2023Экономика

Украина попросила ЕС удвоить поставки электроэнергии

Министр энергетики Швеции Буш: Украина попросила ЕС удвоить поставки электроэнергии
Эбба Буш

Эбба Буш. Фото: TT News Agency / Reuters

Украина попросила Европейский союз (ЕС) увеличить объем поставок стране электроэнергии с нынешней одной тысячи мегаватт до двух тысяч мегаватт для поддержки ее электросети. Об этом заявила глава Министерства энергетики Швеции Эбба Буш, пишет ТАСС.

По словам ее словам, Евросоюз кратковременно повышал поставки электроэнергии после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), «чтобы избежать падения украинской сети».

Министр попросила страны ЕС не блокировать реформу энергорынка Евросоюза. Она пояснила, что ЕС сможет поставлять электричество Киеву только в том случае, если его собственная энергосистема будет в порядке.

Ранее в июне глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с июля Украина может столкнуться с отключениями электричества. По его словам, для того чтобы не допустить этого, Киев намерен экспортировать электроэнергию из европейских стран.

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    Марина Совина
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