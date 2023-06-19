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21:27, 19 июня 2023Экономика

Правительство России утвердило стратегию развития фармпромышленности

Правительство России утвердило стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

Фото: Unsplash

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что новая стратегия развития направлена на увеличение выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности.

По словам премьера, стратегия предусматривает рост доли лекарств отечественного производства в общем объеме потребления с 61,8 до 66,6 процента, а также увеличение объема экспорта лекарств.

Помимо этого, в планах повысить долю российских препаратов в перечне стратегически значимых лекарств до 80 процентов.

Правительство России будет поддерживать российские компании, занимающиеся производством лекарств и их экспортом. Также для таких предприятий будут устранены административные барьеры и ускорены процессы внедрения новых технологических решений, уточнили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании лекарств на 20 процентов.

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    Юлия Мискевич
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