Москвич избивал и морил голодом 11-летнего сына

Shot: на востоке Москвы мужчина морил голодом и избивал 11-летнего сына

Мужчина морил голодом и избивал 11-летнего сына в районе Богородское на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 50-летний москвич развелся с супругой, однако остался проживать в одной квартире с ней и двумя общими детьми. Тогда отец начал издеваться над мальчиком. Кроме того, житель столицы угрожал слить интимные фото жены в интернет. Они были вынуждены скрываться от мучителя у бабушки.

Когда супруги не стало, мужчина забрал сына к себе. Он стал избивать несовершеннолетнего и морить его голодом перед соревнованиями по самбо. Мальчик вновь попытался найти спасение у бабушки. Также на защиту школьника встала крестная.

Она зафиксировала на телефон побои, синяки, ссадины. Несмотря на многочисленные угрозы отца, женщина обратилась в полицию.

Мальчика изъяли органы опеки. Сейчас его родственница добивается, чтобы ей дали попечительство над ним.

Отца школьника задержали, он под подпиской о невыезде. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание». Москвичу грозит до семи лет тюрьмы.

15 июня сообщалось, что в Самарской области будут судить 42-летнего мужчину, избивавшего 11-летнего сына сожительницы.