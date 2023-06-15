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09:00, 15 июня 2023Силовые структуры

Россиянин избивал 11-летнего сына сожительницы и попал под суд

Под Самарой будут судить 42-летнего мужчину, избивавшего 11-летнего сына сожительницы
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самарской области суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, избивавшего 11-летнего сына сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2022 года фигурант применял физическое и психологическое насилие в отношении ребенка.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание заведомо несовершеннолетнего лица») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хабаровске матери, душившей младенца подушкой, дали почти семь лет за истязание детей.

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    Екатерина Власова
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