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14:15, 19 июня 2023Россия

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска предприняли наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Отпор им дали военнослужащие «Южной» группировки войск.

Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское ДНР был уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

В ходе боев на указанном направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 340 человек. Помимо этого, были уничтожены две единицы бронетехники противника, САУ Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Также в ночь на 19 июня армия России нанесла групповой удар по местам хранения техники иностранного производства.

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    Алан Босиков
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