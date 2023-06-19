Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска предприняли наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Отпор им дали военнослужащие «Южной» группировки войск.

Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское ДНР был уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

В ходе боев на указанном направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 340 человек. Помимо этого, были уничтожены две единицы бронетехники противника, САУ Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Также в ночь на 19 июня армия России нанесла групповой удар по местам хранения техники иностранного производства.