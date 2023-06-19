Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении
Российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Украинские войска предприняли наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Отпор им дали военнослужащие «Южной» группировки войск.
Кроме того, в районе населенного пункта Ивановское ДНР был уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
В ходе боев на указанном направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 340 человек. Помимо этого, были уничтожены две единицы бронетехники противника, САУ Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Также в ночь на 19 июня армия России нанесла групповой удар по местам хранения техники иностранного производства.