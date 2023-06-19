Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 19 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударе по местам хранения иностранной техники

Минобороны России заявило об ударе по местам хранения иностранной техники

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 19 июня нанесли групповой удар по местам хранения техники иностранного производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что атака была совершена с помощью оружия большой дальности морского базирования. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

17 июня ВС России нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    Coca-Cola займется производством водки
    Нарышкин рассказал о сомнении Запада в целях контрнаступления ВСУ
    ВС России пресекли действия трех украинских ДРГ на краснолиманском направлении
    Rocket Lab провела секретные испытания HASTE в интересах Пентагона
    Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье
    Режиссера Сокурова выписали из больницы после перенесенной операции на сердце
    Тело младшего брата основателя группы Cream Soda обнаружили спустя три месяца
    Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении
    Минобороны отчиталось об ударе по местам хранения иностранной техники
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.