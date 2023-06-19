Минобороны отчиталось об ударе по местам хранения иностранной техники

Минобороны России заявило об ударе по местам хранения иностранной техники

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 19 июня нанесли групповой удар по местам хранения техники иностранного производства. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что атака была совершена с помощью оружия большой дальности морского базирования. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, добавили в оборонном ведомстве.

17 июня ВС России нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).