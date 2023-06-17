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13:52, 17 июня 2023Россия

Минобороны заявило об ударе по центру принятия решений ВСУ

Минобороны РФ заявило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель удара достигнута. «Назначенный объект поражен», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны также заявили, что ВСУ в течение суток продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Ранее в июне Минобороны сообщило, что авиация Воздушно-космических сил России нанесла групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что в ходе вылета было применено высокоточное оружие большой дальности.

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    Варвара Кошечкина
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