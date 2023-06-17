Минобороны доложило о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

МО РФ: ВСУ попытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях

В течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки вести наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом в субботу, 17 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в районе Времевского выступа российские войска отразили три атаки противника возле населенных пунктов Новодонецкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. В ходе сражения было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевые машины пехоты.

Кроме того, на запорожском направлении российские военнослужащие отбили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области. Также Российская армия нанесла огневое поражение выдвигавшимся резервам противника в районе Степового Запорожской области, в результате чего уничтожила пять боевых бронированных машин.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20», — уточняет оборонное ведомство.

4 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер добавил, что цель СВО — демилитаризация Украины. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.

