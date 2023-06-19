В Рязанской области откроется Всероссийский фестиваль народного творчества

Всероссийский фестиваль народного творчества откроется в городе Сасово в Рязанской области

В городе Сасово Рязанской области откроется XХVI Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору А.П. Аверкину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного агентства развития туризма.

Отмечается, что мероприятие будет проходить с 30 июня по 1 июля. В фестивале примут участие народные и заслуженные артисты, деятели культуры, композиторы и поэты.

Также на мероприятии выступят свыше 20 коллективов из различных регионов России. «В рамках фестиваля будут проводиться VI Межрегиональный конкурс авторов и исполнителей поэтических произведений, VIII Межрегиональный конкурс художественных работ "Земля моя красива", IX Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Уточняется, что в культурном событии примут участие порядка 600 человек из Башкирии, Татарстана и Уральского федерального округа, а также Казахстана и Киргизии.