Международный театральный фестиваль современной драматургии пройдет на Урале

Театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Как уточняет ТАСС, в культурном событии примут участие порядка 600 человек из Башкирии, Татарстана и Уральского федерального округа, а также Казахстана и Киргизии.

Директор, художественный руководитель «Коляда-театра» и президент фестиваля Николай Коляда отметил, что в основной программе будет 30 спектаклей.

«Будет показ моей пьесы "Страна слепых", это действительно люди с ограниченными возможностями, на сцене Театра юного зрителя. Географию если обозначать, Казахстан, Киргизия — статус международного фестиваля мы сохранили, Зеленодольск — Республика Татарстан, Пенза, Нижний Тагил, Ижевск, Москва, Курган, Бишкек, Екатеринбург и другие, разные города, разброс большой очень», — рассказал он.

Отмечается, что фестиваль «Коляда-Plays» проходит в Екатеринбурге с 1994 года. В 2023 году площадками проведения фестиваля станут «Коляда-театр», Камерный театр, Свердловскую государственную детскую филармонию, театр балета «Щелкунчик», Свердловский театр музыкальной комедии, Театр кукол и Учебный театр ЕГТИ.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии пройдет международный фестиваль «Белая трость».